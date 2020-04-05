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Леннокс Льюис объяснил крах боксерской карьеры Владимира Кличко

Леннокс Льюис объяснил крах боксерской карьеры Владимира Кличко
16:02 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Британский боксер Леннокс Льюис рассказал, чего не хватило Владимиру Кличко в конце карьеры.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал о пяти топовых бойцах, с которыми по тем или иным причинам он не дрался за время своей карьеры. Одним из таких боксеров оказался Владимир Кличко. Вот какую характеристику от Льюиса получил будущий доминатор супертяжелого дивизиона.

"Крах его карьеры обусловлен тем, что он делал одно и то же в каждом бою. Всегда наступает время, когда кто-то скажет: "Ты не ударишь меня правой рукой" или «Ты не ударишь меня этим левым крюком». У Владимира не было разнообразия ударов, позже это сказалось, когда он потерял Мэнни Стюарда", – рассказал Льюис.

Напомним, Владимир Кличко доминировал в супертяжелом весе с 2005 по 2015 годы. Льюис завершил карьеру в 2003 году после скандальной победы над Виталием Кличко.

Ранее Льюис рассказал забавную историю о быстром нокауте в бою с Голотой.

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Владимир Кличко, Бокс, Леннокс Льюис, Новости бокса.
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