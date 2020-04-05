Теренс Кроуфорд: Рейтинг P4P - это просто чье-то субъективное мнение

Новости спорта:Теренс Кроуфорд заявил, что нужно бросать вызовы сильным соперникам, чтобы считаться лучшим.

Обладатель титула WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд раскритиковал рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

"Я постоянно говорю об этом. Рейтинг P4P - это просто чье-то субъективное мнение. У каждого - свой боксер, которого он считает лучшим в мире. Мне, как участнику этого рейтинга, недостаточно находиться на первой строчке в своем весе. Необходимо подниматься в весе, бросая вызовы лучшим соперникам.

Нельзя стоять на месте. Когда я стал абсолютным чемпионом мира, то сказал себе: "Окей, а теперь я поднимусь в другой вес, чтобы встретиться с соперником уровня Эррола Спенса", - приводит слова Кроуфорда BoxingNews24.

Напомним, что в декабре 2019 года американский боксер одержал победу нокаутом в титульном поединке против Эгидиюса Каваляускаса.