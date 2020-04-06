Промоутер Берчельта: Можем устроить бой с Ломаченко за пять минут

Новости спорта:Мигель Берчельт заинтересован в проведении поединка с украинцем.

Глава промоутерской компании Zanfer Promotions Фернандо Бельтран прокомментировал возможный поединок мексиканского полулегковеса Мигеля Берчельта с чемпионом в легком весе Василием Ломаченко.

"Я чувствую, что Ломаченко окажется на пороховой бочке, если подерется с Берчельтом. Василий встретится с крупным, быстрым соперником, обладающим очень сильным ударом. Есть хорошие шансы провести этот бой.

Мигель хочет драться с лучшими. Я не знаю, считает ли Василий Берчельта лучшим. Я убежден, что Мигель сильнейший в 130 фунтах, но мы бы с удовольствием подрались с Ломаченко в 135 фунтах, если Боб Арум предложит нам этот бой.

Ломаченко работает с Бобом Арумом, а Берчельт - со мной и Марио Абрахамом. Мы являемся партнерами Арума. Мы можем сделать это бой за пять минут. Вопрос в том, хотят ли этого Ломаченко и Боб Арум", - сказал Бельтран.