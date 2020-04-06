Скачать
Понедельник, 06.04.2020
Динамо продлило карантин
Динамо продлило карантин
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
Строумэн стал чемпионом WWE
Строумэн стал чемпионом WWE

Промоутер Берчельта: Можем устроить бой с Ломаченко за пять минут

Промоутер Берчельта: Можем устроить бой с Ломаченко за пять минут
10:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Мигель Берчельт заинтересован в проведении поединка с украинцем.

Глава промоутерской компании Zanfer Promotions Фернандо Бельтран прокомментировал возможный поединок мексиканского полулегковеса Мигеля Берчельта с чемпионом в легком весе Василием Ломаченко.

"Я чувствую, что Ломаченко окажется на пороховой бочке, если подерется с Берчельтом. Василий встретится с крупным, быстрым соперником, обладающим очень сильным ударом. Есть хорошие шансы провести этот бой.

Мигель хочет драться с лучшими. Я не знаю, считает ли Василий Берчельта лучшим. Я убежден, что Мигель сильнейший в 130 фунтах, но мы бы с удовольствием подрались с Ломаченко в 135 фунтах, если Боб Арум предложит нам этот бой.

"Высокомерный подонок": Лопес "наехал" на Ломаченко

Ломаченко работает с Бобом Арумом, а Берчельт - со мной и Марио Абрахамом. Мы являемся партнерами Арума. Мы можем сделать это бой за пять минут. Вопрос в том, хотят ли этого Ломаченко и Боб Арум", - сказал Бельтран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Мигель Берчельт, Фернандо Бельтран.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неймар оконфузился во время игры в футбол на карантине (Видео)
02 Роналду хочет вернуться в Реал
03 Строумэн стал чемпионом WWE
04 Фонсека: Я был счастлив, когда мой агент рассказал о предложении Ромы
05 Шевченко рассказал об отборе на ЧМ-1998
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь