Усик в очередной раз обратился к своим критикам

Новости спорта:Александр решил ответить своим недоброжелателям.

Украинский супертяжеловес Александр Усик во время прямого эфира в Instagram ответил хейтерам на оскорбления в свой адрес.

"Друзья, знаете, что вас раздражает? То, что я не соответствую вашим ожиданиям. Но я и не должен этого делать. Вы все время ждете чего-то от кого-то. Даже не конкретно от меня, а от кого-то. Вот таких людей я называю нытиками.

Они привыкли жаловаться на свою жизнь. Они говорят, что у них ничего не получается, что они не могут заработать. Вы хотите миллион. Но вы его недостойны, вы не знаете, как его потратить. Но если вы желаете получить миллион, то вы никогда в жизни его не получите. Вы не умеете довольствоваться малым", - заявил Усик.

Напомним, бой Усика с британцем Дереком Чисорой официально перенесли.