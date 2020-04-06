Диллиан Уайт заговорил о завершении карьеры

Новости спорта:Диллиан рассказал о проблемах с плечом, которые беспокоили его в 2015 году.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт заявил, что в 2015 году боксировал против Энтони Джошуа с травмированным плечом.

"Соперник знал о моих проблемах с плечом. Но это не должно было помешать мне победить Джошуа. Нужно было лишь донести хук слева. Я знал его особенность - Энтони оставляет правую сторону открытой, когда атакует. У меня получилось нанести точный удар слева, но ценой повреждения сустава.

Боль была очень сильной, адреналин подскочил до невероятного уровня. Каждый раз, когда я выбрасывал удары, чувствовал, как кость трется об кость. После этого боя я думал о завершении карьеры. Понадобился год, чтобы снова поверить в себя", - приводит слова Уайта Sky Sports.

Напомним, поединок между Уайтом и Джошуа состоялся в декабре 2015 года и завершился досрочной победой последнего.