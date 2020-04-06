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Шакур Стивенсон решил сменить весовую категорию

Шакур Стивенсон решил сменить весовую категорию
12:53 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Талантливый чемпион не дождался объединительного боя.

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе, американец Шакур Стивенсон (13-0-0, 7 KO) объявил, что свой следующий бой проведет в рамках второго полулегкого веса (до 59 кг). При этом не сообщается, планирует ли после этого Шакур вернуться в полулегкий вес для защиты пояса или оставит его вакантным.

Свое решение Стивенсон мотивировал тем фактом, что не дождался объединительного боя против чемпиона IBF, британца Джоша Уоррингтона (30-0-0, 7 KO), который решил встретиться с "регулярным" обладателем титула WBA, китайцем Чу Кэном (18-2-0, 3 KO).

"Да, я подерусь во втором полулегком весе в своем следующем бою. Я задержался из-за Уоррингтона, но, похоже, он не хочет драться. Теперь он говорит о бое с Чу Кэном. Они уже заключили сделку. Когда они объявят об этом - я поднимусь, потому что у меня не остается выбора. Так или иначе, я хотел этого боя", - сказал Стивенсон.

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Сам Стивенсон должен был провести первую защиту титула против колумбийца Мигеля Марриаги, но их поединок был отменен из-за коронавируса.

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Бокс, Новости бокса, Шакур Стивенсон.
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