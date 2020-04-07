Ломаченко: Промоутеры Дэвиса не позволят ему боксировать со мной

Новости спорта:Василий не будет расстраиваться, если бой с Джервонтой не состоится.

Чемпион мира WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко поделился мнением о гипотетическом поединке против обладателя титула WBA Джервонты Дэвиса.

"Возможно, Джервонта и согласился бы на бой со мной. Но его промоутеры не позволят этого. Но и без Дэвиса в легком весе есть много много молодых, интересных и узнаваемых боксеров, которые хотят заявить о себе. Мне интересно договориться о поединке с другими боксерами из рейтингов", - заявил украинец в интервью Top Rank.

Напомним, что в следующем бою Ломаченко должен был встретиться с Теофимо Лопесом. Поединок планировали на 30 мая, но из-за пандемии коронавируса WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня.

Ранее Василий продемонстрировал технику отжиманий с помощью колец.