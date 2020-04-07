"Из-за денег": Фьюри заговорил о третьем бое с Уайлдером

Новости спорта:Британец считает, что тот уже потратил все, что заработал ранее

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал желание Деонтея Уайлдера провести третий бой. По его словам, он согласился на этот вариант лишь ради заработка.

"Меня удивило его согласие на третий бой. Во втором бою он не выиграл ни одной секунды. Американцы ведут себя как рок-звезды, даже если это не так. Они тратят деньги очень быстро», — заявил Фьюри.

"Думаю, третий бой для него очень заманчив в плане финансов. Он принял третий бой со мной из-за денег".

Третий бой между Фьюри и Уайлдером должен состояться 3 октября нынешнего года в Лас-Вегасе. Арена проведения пока не определена.

Напомним, их первая встреча в декабре 2018 года завершилась первой ничьей в карьере обоих боксеров. Американец по итогу поединка сохранил чемпионский титул.

22 февраля этого года Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и завоевал титулы чемпиона по версии WBC и журнала The Ring.

С момента своей первой встречи боксеры провели по два боя: Уайлдер нокаутировал Доминика Бризила и Луиса Ортиса, а Фьюри победил Тома Шварца (техническим нокаутом) и Отто Валлина (решением судей).