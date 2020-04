Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко признался, что поражение от Леймона Брюстера стало для него переломным моментом в боксерской карьере.

"Когда я упал на канвас в бою с Брюстером, который в том поединке стал чемпионом, для меня все изменилось. Меня называли "ходящим мертвецом", "сломленным человеком" и так далее.

Невзирая на слова скептиков, я разжег пламя, которое привело меня к званию самого долгоиграющего чемпиона мира в истории хэвивейта", - написал Владимир в своем Twitter.

When I hit the deck against then turned champ Brewster, it all changed for me. Called - “Deadman Walking”, “Broken Man” and so on. Not defined by the “Nay Sayers”, triggered a FIRE that lead me to be the longest combined Heavyweight Champion in history. #FACEYourChallenge pic.twitter.com/xGXAyFg1jo

— Klitschko (@Klitschko) April 5, 2020