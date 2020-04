Кличко: Жутко, что Фьюри продолжает думать и мечтать обо мне в сауне

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко отреагировал на пост Sky Sports, высмеяв британца Тайсона Фьюри.

На видео можно увидеть фрагмент программы с участием боксеров, где Фьюри рассказывает о походе с Кличко в сауну.

"Продолжаю читать эти странные истории о воспоминаниях Фьюри, связанных с сауной. Во-первых, очевидно, что в то время в его голове было какое-то состязание. Во-вторых, жутко, что Фьюри продолжает думать и мечтать обо мне в сауне", - написал Владимир в Twitter.

IF YOU CAN'T STAND THE HEAT...



The seeds to @Tyson_Fury's incredible victory over @Klitschko may have been sowed many years before in a place you really wouldn't expect... pic.twitter.com/6IhbaaMHbU

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 5, 2020