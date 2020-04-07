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Лопес назвал главную мотивацию соперников Ломаченко

Лопес назвал главную мотивацию соперников Ломаченко
10:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Американец считает, что все боялись украинского чемпиона.

Обладатель пояса IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) считает, что все прошлые соперники Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) боялись украинца еще до начала боя. Американец уверен, что команда чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC видит в нем опасность.

"Все боялись Ломаченко еще до того, как выходили на ринг. Они видели его работу ног, и уже дрожали. Его соперники принимали предложение драться с ним только из-за денег".

"Команда Ломаченко видит опасность во мне. Я доказал, что могу бить, что я быстр. Я делаю все эти вещи. Это не только сила и скорость. Это интеллект, который у меня есть на ринге", — сказал Лопес.

Ломаченко обратился к Теофимо Лопесу

Бой Ломаченко с Лопесом перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Изначально поединок был запланирован на 30 мая. Новая дата боя пока неизвестна.

Лопес в декабре прошлого года победил Ричарда Комми (29-3, 26 KO) в бою за титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF, которого Ломаченко не хватает для статуса абсолютного чемпиона мира.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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