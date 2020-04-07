Ломаченко заговорил о бое с Мейвезером

Новости спорта:Украинцу нравится боксировать с непобедимыми боксерами.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко заявил о желании встретиться в ринге с легендарным американцем Флойдом Мейвезером.

"Если бы я мог встретиться с соперником из любого дивизиона? Моя цель - соревноваться с непобедимыми боксерами.

Нравится боксировать с теми, кто идет без поражений. Я бы хотел провести бой с Мейвезером", - заявил украинец в интервью Top Rank.

Напомним, что непобежденный Мейвезер завершил карьеру в августе 2017 года. Известно, что 43-летний американец точно не вернется в ринг в этом году.