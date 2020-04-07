Скачать
Вторник, 07.04.2020
ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
Президент УЕФА: Серия А будет завершена
Президент УЕФА: Серия А будет завершена
Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249
Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249

Ломаченко заговорил о бое с Мейвезером

Ломаченко заговорил о бое с Мейвезером
11:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинцу нравится боксировать с непобедимыми боксерами.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко заявил о желании встретиться в ринге с легендарным американцем Флойдом Мейвезером.

"Если бы я мог встретиться с соперником из любого дивизиона? Моя цель - соревноваться с непобедимыми боксерами.

Нравится боксировать с теми, кто идет без поражений. Я бы хотел провести бой с Мейвезером", - заявил украинец в интервью Top Rank.

Ломаченко усложнил свои отжимания на кольцах (Видео)

Напомним, что непобежденный Мейвезер завершил карьеру в августе 2017 года. Известно, что 43-летний американец точно не вернется в ринг в этом году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кто заразил коронавирусом жену украинского футболиста
02 Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
03 Умер тренер Реала, Барселоны и Атлетико
04 Коноплянка принял вызов Роналду (Видео)
05 Ломаченко: Лопес держит мой пояс IBF
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь