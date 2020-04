Бриггс подписал контракт с промоушеном кулачных боев

Бывший обладатель титула WBO в супертяжелом весе Шеннон Бриггс пополнил ряды бойцов Bare Knuckle FC - компании, занимающейся боями по правилам бокса на голых кулаках.

"Вперед, чемпион! С кем вы хотите видеть Бриггса в следующем поединке?", - говорится в заявлении пресс-службы Bare Knuckle FC.

