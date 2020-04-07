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Ломаченко оценил стиль боя Лопеса

Ломаченко оценил стиль боя Лопеса
13:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Василий отметил, что американец является крайне неудобным соперником.

Обладатель титула WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко поделился мнением о чемпионе IBF Теофимо Лопесе.

"Нужно признать, что у Лопеса действительно непростой стиль. Легко бороться с атакующими боксерами, которые идут вперед. Тогда у тебя есть пространство для маневра, можно самому решать, что делать дальше.

С контр-панчерами все намного сложнее. В таких поединках нужен боксерский IQ. Здесь победит тот, кто поймает и переиграет соперника", - приводит слова Ломаченко TopRank.

Ломаченко заговорил о бое с Мейвезером

Напомним, бой между украинцем и Лопесом должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопесе.
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