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Место боя Фьюри - Уайлдер могут перенести из-за коронавируса

Место боя Фьюри - Уайлдер могут перенести из-за коронавируса
16:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Коронавирус в США распространился сильнее, чем в любой другой стране мира.

Промоутер Top Rank и британского чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что третий бой его подопечного против Деонтея Уайлдера может не состояться в Лас-Вегасе.

В данный момент США вышли на первое место по числу заражений коронавирусом COVID-19 — более 367 тысяч человек. Погибли более 10 тысяч.

Пока что базовой датой проведения боя является 3 октября, поединок все еще может состояться в Лас-Вегасе, хотя не определена арена.

Напомним, их первая встреча в декабре 2018 года завершилась первой ничьей в карьере обоих боксеров. Американец по итогу поединка сохранил чемпионский титул.

22 февраля этого года Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и завоевал титулы чемпиона по версии WBC и журнала The Ring.

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С момента своей первой встречи боксеры провели по два боя: Уайлдер нокаутировал Доминика Бризила и Луиса Ортиса, а Фьюри победил Тома Шварца (техническим нокаутом) и Отто Валлина (решением судей).

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Бокс новости.
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