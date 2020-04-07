Место боя Фьюри - Уайлдер могут перенести из-за коронавируса

Новости спорта:Коронавирус в США распространился сильнее, чем в любой другой стране мира.

Промоутер Top Rank и британского чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что третий бой его подопечного против Деонтея Уайлдера может не состояться в Лас-Вегасе.

В данный момент США вышли на первое место по числу заражений коронавирусом COVID-19 — более 367 тысяч человек. Погибли более 10 тысяч.

Пока что базовой датой проведения боя является 3 октября, поединок все еще может состояться в Лас-Вегасе, хотя не определена арена.

Напомним, их первая встреча в декабре 2018 года завершилась первой ничьей в карьере обоих боксеров. Американец по итогу поединка сохранил чемпионский титул.

22 февраля этого года Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и завоевал титулы чемпиона по версии WBC и журнала The Ring.

С момента своей первой встречи боксеры провели по два боя: Уайлдер нокаутировал Доминика Бризила и Луиса Ортиса, а Фьюри победил Тома Шварца (техническим нокаутом) и Отто Валлина (решением судей).