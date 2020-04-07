Спенс: Пакьяо - легенда, будущий член Зала славы

Новости спорта:Американец намерен стать абсолютным чемпионом в своем весе.

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF и WBC Эррол Спенс заявил о желании сразиться с Мэнни Пакьяо в будущем.

"Хотел бы провести бой с Мэнни Пакьяо. Он великолепно дрался в последнем бою с Китом Турманом. Знал, что в хорошей форме сейчас, но не ожидал, что настолько"

"Естественно, Пакьяо — легенда, будущий член Зала славы, но у него мой пояс. Моя цель — стать абсолютным чемпионом мира, поэтому мне нужен его пояс".

Прошлым летом Пакьяо выиграл чемпионский пояс по версии WBA, победив Кита Турмана раздельным решением судей.

Эррол Спенс в последнем бою разобрался с Шоном Портером по очкам. Следующим его соперником должен стать Дэнни Гарсия.