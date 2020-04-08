Тайсон Фьюри признался, что разочаровался в Уайлдере

Новости спорта:Тайсон Фьюри прокомментировал свой последний бой с Деонтеем Уайлдером.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в интервью talkSPORT Sports Breakfast признался, что испытывает некое разочарование от того, что его поединок против Деонтея Уайлдера оказался таким легким. Напомним, что Фьюри дважды отправил Уайлдера в нокдаун и вынудил секундантов американца выбросить полотенце в седьмом раунде боя.

"Честно говоря, я разочарован тем вызовом, который смог бросить мне Уайлдер, — сказал Фьюри, когда его спросили, что он думает об этом бое сейчас, по прошествии достаточного времени. — Потому что я готовился боксировать все 12 раундов в любом темпе и устроил себе настоящий десятинедельный ад в тренировочном лагере. Я готовился к бою с лучшим бойцом планеты, я готовился к бою с самым страшным нокаутером, который когда либо был на Земле. И я был разочарован, потому что это был совсем не тот вызов, что я ожидал. Конечно это была фантастическая победа для меня, и отличный бой, но похоже действительно, что с Уайлдером возможно было что-то не так".

"Возможно часть его оправданий была правдой. Возможно его ноги ослабели от костюма, возможно он был простужен, может быть у него была сломана рука или были проблемы со спиной, или что-то еще. Не знаю, но это был не тот Деонтей Уайлдер, к бою с которым я готовился. Это был не тот зверь, ради которого я проводил часы на тренировках".

"Я говорил, что это будет один из самых легких моих боев, и так и вышло, полагаю, что это был мой самый легкий бой за исключением моих ранних побед. А на этом уровне чемпионов мира в супертяжелом весе обычно таких легких побед не бывает. Он был чемпионом мира, провел десят защит титула, нокаутировал всех своих соперников. А вышел против меня, кто обычно боксирует, контратакует, и оказался буквально уничтоженным за несколько раундов".

"Я готовился к настоящей "королевской битве" [где для победы надо уничтожить всех соперников, остаться единственным], но я ее не получил, поэтому я надеюсь, есть несколько боксеров в мире, которые, когда я вновь приступлю к серьезным тренировкам, окажутся достойным вызовом для меня. Я боксирую не для того, чтобы быть чемпионом мира в супертяжелом весе или собрать несколько поясов, я делаю это для того, чтобы дать зрителям то, чего они хотят, королевских битв, и лучших боев из тех, что можно организовать. Пока из того, что я вижу, если это было лучшее из того, что есть в мире, тогда мне не видать тех достойных претендентов, которых я жажду видеть на ринге".