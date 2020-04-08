Шеннон Бриггс выступит в кулачных боях

Новости спорта:Шеннон Бриггс проведет бой без перчаток.

48-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс подписал контракт с компанией Bare Knuckle Fighting Championships, которая организует турниры по боям без перчаток.

О желании Бриггса, который не выходил на ринг с 2016 года, выступить в этом виде единоборств сообщал в феврале его менеджер Скотт Хирш, по словам которого, боксера задели слова 42-летнего экс-чемпиона UFC Рикко Родригеса о том, что он уже ни на что не годен, и у него нет шансов в боях без перчаток против Родригеса или любого другого бойца.

Тогда сообщалось, что дебют Бриггса в боях без перчаток планируется на май, но сейчас он очевидно состоится позднее.

Ранее сообщалось, что место боя Фьюри - Уайлдер могут перенести из-за коронавируса.