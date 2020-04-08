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Поветкин прокомментировал конфликт братьев Емельяненко

Поветкин прокомментировал конфликт братьев Емельяненко
13:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Александр Поветкин считает, что братья не должны между собой ругаться.

Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал напряжённые отношения между бойцами смешанных единоборств Фёдором и Александром Емельяненко.

Братья Емельяненко, которые поссорились несколько лет назад, периодически публично обмениваются резкими репликами. Ранее Фёдор заявил, что Александр для него всё равно что мёртв, а тот в ответ посоветовал «закрыть рот».

"Это два брата, к обоим хорошо отношусь. Братья не должны между собой ругаться, а если что-то между ними есть, то они должны с глазу на глаз это выяснить, не афишируя это", — сказал Поветкин во время прямого эфира в "инстаграме" промоутерской компании "Мир бокса".

Ранее Тайсон Фьюри признался, что разочаровался в Уайлдере.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, MMA, Федор Емельяненко, Александр Емельяненко, Новости бокса, Смешанные единобортсва.
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