Поветкин прокомментировал конфликт братьев Емельяненко

Новости спорта:Александр Поветкин считает, что братья не должны между собой ругаться.

Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал напряжённые отношения между бойцами смешанных единоборств Фёдором и Александром Емельяненко.

Братья Емельяненко, которые поссорились несколько лет назад, периодически публично обмениваются резкими репликами. Ранее Фёдор заявил, что Александр для него всё равно что мёртв, а тот в ответ посоветовал «закрыть рот».

"Это два брата, к обоим хорошо отношусь. Братья не должны между собой ругаться, а если что-то между ними есть, то они должны с глазу на глаз это выяснить, не афишируя это", — сказал Поветкин во время прямого эфира в "инстаграме" промоутерской компании "Мир бокса".

Ранее Тайсон Фьюри признался, что разочаровался в Уайлдере.