Без Кличко: Джошуа назвал лучших супертяжеловесов

Новости спорта:Чемпион мира Энтони Джошуа назвал лучших боксеров в истории.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе - британец Энтони Джошуа, составил для портала Fighthype список лучших боксеров в истории этого вида спорта.

Британец раздал звание лучших в различных номинациях. В его список не попал ни один из представителей Украины.

"Я начну с IQ. Это сложно. Шугар Рэй Робинсон или Рэй Леонард. Я назову Леонарда, потому что он ближе к моей эре. Тот, кто умеет держать удар - я бы выбрал Эвандера Холифилда. "Мужество и подбородок" также Холифилд. Джеб - Ларри Холмса. Работа ног - Мухаммед Али. Движения головой - Майк Тайсон", - отметил британец.

Напомним, Джошуа признался в желании стать абсолютным чемпионом мира в "хэвивейте".