Поветкин: В тяжелом весе Усик может устроить переполох

Новости спорта:Александр Поветкин рассказал, что болеет за украинских боксеров.

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал об отношении к украинцам Александру Усику и Василию Ломаченко. Россиянин признался, что болеет за украинцев, и заявил, что Ломаченко лучше Флойда Мейвезера.

"Я хорошо отношусь к Усику. Это хороший парень и сильный боксёр. В тяжёлом весе он может устроить переполох. Если говорить о его шансах в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Усика.

Также я хорошо отношусь к Василию Ломаченко. Между Флойдом Мейвезером и Ломаченко я всё-таки выберу Ломаченко", — сказал Поветкин во время прямого эфира в "инстаграме" промоутерской компании "Мир бокса".

Напомним, на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе, у Ломаченко 14 побед и одно поражение.