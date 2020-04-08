Скачать
Среда, 08.04.2020
Тайсон Фьюри признался, что разочаровался в Уайлдере
Тайсон Фьюри признался, что разочаровался в Уайлдере
От коронавируса умер участник двух Олимпиад итальянец Донато Сабиа
От коронавируса умер участник двух Олимпиад итальянец Донато Сабиа
Футбол возобновиться не раньше 26 мая
Футбол возобновиться не раньше 26 мая
Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249
Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249

Поветкин: В тяжелом весе Усик может устроить переполох

Поветкин: В тяжелом весе Усик может устроить переполох
15:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Александр Поветкин рассказал, что болеет за украинских боксеров.

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал об отношении к украинцам Александру Усику и Василию Ломаченко. Россиянин признался, что болеет за украинцев, и заявил, что Ломаченко лучше Флойда Мейвезера.

"Я хорошо отношусь к Усику. Это хороший парень и сильный боксёр. В тяжёлом весе он может устроить переполох. Если говорить о его шансах в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Усика.

Также я хорошо отношусь к Василию Ломаченко. Между Флойдом Мейвезером и Ломаченко я всё-таки выберу Ломаченко", — сказал Поветкин во время прямого эфира в "инстаграме" промоутерской компании "Мир бокса".

Поветкин прокомментировал конфликт братьев Емельяненко

Напомним, на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе, у Ломаченко 14 побед и одно поражение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус забрал жизнь бывшего хоккеиста
02 Стаховский: Пенсия теннисиста составляет 450 тысяч долларов
03 ФИФА объявила об изменениях в регламенте мирового футбола
04 Шевченко возглавит клуб в Италии или Англии
05 Роналдиньо вышел из тюрьмы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь