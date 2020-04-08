Бивол может спуститься в весе ради боя с Саулем Альваресом

Новости спорта:Дмитрий Бивол готов спуститься во второй средний дивизион ради большого боя.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил о желании провести поединок против именитого мексиканца Сауля Альвареса.

"Я постоянно говорю, что готов спуститься во второй средний дивизион ради боя с Альваресом. Моя команда и промоутеры Сауля уже обсуждали этот вариант, мы готовы провести этот бой на очень разумных финансовых условиях.

Я отличаюсь от других оппонентов Сауля. Моя цель - не получить самый большой куш в карьере, а встретиться с сильным боксером. Я знаю, как его победить, и после этого боя я воспользуюсь плодами победы", - приводит слова Бивола Badlefthook.

Напомним, что Бивол в своем последнем поединке, который прошел в октябре прошлого года, победил по очкам доминиканца Ленина Кастильо.