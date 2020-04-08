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Поветкин жаждет реванша с Кличко

Поветкин жаждет реванша с Кличко
16:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Российский супертяж Александр Поветкин рассказал о планах на будущее.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин заявил о желании провести ответный поединок с украинцем Владимиром Кличко.

"Мне 40 лет, но желания бросать бокс нет. Хочется и дальше выступать, идти в бой. Если говорить, с кем больше хотелось бы провести реванш, то с Владимиром Кличко.

Но я не оставляю надежд, что и с Энтони Джошуа встречусь в ринге. Самый сложный бой в карьере? Скорее всего, это Марко Хук", - цитирует Поветкина портал РИА Новости.

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Напомним, что поединок между Поветкиным и Владимиром Кличко состоялся в октябре 2013 года. Тогда украинец одержал победу единогласным решением судей. Реванш между боксерами выглядит маловероятным, поскольку Кличко завершил карьеру в 2017 году.

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Владимир Кличко, Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса.
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