Поветкин жаждет реванша с Кличко

Новости спорта:Российский супертяж Александр Поветкин рассказал о планах на будущее.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин заявил о желании провести ответный поединок с украинцем Владимиром Кличко.

"Мне 40 лет, но желания бросать бокс нет. Хочется и дальше выступать, идти в бой. Если говорить, с кем больше хотелось бы провести реванш, то с Владимиром Кличко.

Но я не оставляю надежд, что и с Энтони Джошуа встречусь в ринге. Самый сложный бой в карьере? Скорее всего, это Марко Хук", - цитирует Поветкина портал РИА Новости.

Напомним, что поединок между Поветкиным и Владимиром Кличко состоялся в октябре 2013 года. Тогда украинец одержал победу единогласным решением судей. Реванш между боксерами выглядит маловероятным, поскольку Кличко завершил карьеру в 2017 году.