Пулев хочет побыстрее провести бой с Джошуа

Новости спорта:Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что стороны вернуться к этому разговору в конце месяца.

Команда болгарского претендента на чемпионский бой Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) подталкивает британского промоутера Эдди Хирна, который занимается делами Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), к быстрой организации чемпионского боя за три пояса.

Поединок Джошуа - Пулев был запланирован на 20 июня на стадионе Тоттенхэм в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса был отменен. По словам команды болгарского претендента, бой может быть организован без участия болельщиков.

"Безопасность - наш приоритет, но пришло время отделить мальчиков от мужчин. Торжественное мероприятие должно состояться, мы не можем позволить страху блокировать наши планы. Мгновенные 15-минутные тесты теперь доступны. Хотя невозможно пропустить 70 тысяч болельщиков на стадион, но вполне невозможно проверить около ста человек, необходимых для хорошего телевизионного производства", - говорит Ивайло Гоцев.

"Люди нуждаются в развлечениях, особенно в спорте, когда они так долго остаются в изоляции. Вы можете заболеть коронавирусом, но вы также можете заболеть клаустрофобией, если вы не будете заботиться о своем психическом здоровье", - добавляет Джон Вирт.

Эдди Хирн заявил, что он на связи с Бобом Арумом по поводу боя Джошуа – Пулев, но пока не видит смысла спешить

"Я разговаривал с Арумом по телефону буквально вчера, а также с командой Пулева. Арум отреагировал примерно так: господа, зачем тратить время на этот разговор? Давайте поговорим в конце месяца, тогда мы узнаем больше", - рассказал Хирн, признавшись, что поддерживает Арума в этом вопросе.