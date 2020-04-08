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Райан Гарсия дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Райан Гарсия дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
17:22 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американец Райан Гарсия дал прогноз на бой двух чемпионов.

Американский легковес Райан Гарсия поделился ожиданиями от поединка между чемпионом мира IBF Теофимо Лопесом и обладателем титулов WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко.

"Пожалуй, у Ломаченко больше шансов на победу. Но он сейчас - не главный талант в легком весе. Мы спарринговали с Ломаченко, его скорость и сила ударов меня не впечатлили. Конечно, Василий был лучше, чем я в 17 лет, но он меня не поразил. Ломаченко не показал ничего нового, я видел все его приемы раньше.

Лопеса тоже нельзя назвать суперталантом. От природы от чуть более одарен, чем Ломаченко, но Василий лучше использует в боксе свой интеллект. Его подход уничтожит Теофимо. Мне все равно, кто победит, но я склоняюсь к тому, что пояса заберет Ломаченко", - приводит слова Гарсии BoxingNews24.

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Отметим, что украинец должен был провести бой с Лопесом 30 мая, однако его перенесли из-за коронавируса.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Райан Гарсия.
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