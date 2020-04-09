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Бетербиев ответил Гвоздику: В реванше смысла нет

Бетербиев ответил Гвоздику: В реванше смысла нет
13:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Артур Бетербиев допускает еще один бой с украинцем при наличии у того титула.

Чемпион по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев заявил, что не видит смысла в еще одном поединке против Александра Гвоздика. При этом, россиянин отметил, что готов провести бой с украинцем, если у того будет чемпионский титул.

"Я вообще удивляюсь иногда боксерам, интересный народ все-таки. После боя уже полгода прошло. Я понимаю, что надо было еще отойти, туда-сюда, но обычно реванша требуют, когда человек от шального удара упал, или раздельное решение судей. А так...

Если в будущем придется с ним встретиться, то никаких проблем, буду рад встретиться. Для меня это тоже будет интересно. Хотя я с ним боксировал дважды. В любителях я его побеждал и в профессионалах. Сейчас в реванше смысла нет, но вдруг он станет чемпионом мира, у него будет пояс. Тогда буду рад с ним побоксировать еще раз", - цитирует Бетербиева Спорт-Экспресс.

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Ранее сообщалось, что Гвоздик намерен взять реванш у Бетербиева.

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