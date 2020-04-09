Промоутер Ломаченко: Мафия держалась от меня подальше

Новости спорта:Боб Арум рассказал, что мафия держалась от него подальше.

88-летний американский промоутер Боб Арум в интервью The Real Fight with Cynthia Conte рассказал о тех временах, когда мафия в значительной мере контролировала профессиональный бокс в США, и о том, почему она постепенно ушла из бокса и почему она не лезла в его дела.

"Единственным боксером в то время не связанным с мафией был Мохаммед Али, — рассказал Арум, который начал промоутерскую карьеру в 1966 году с боя Али против Джорджа Чувало. — Потому что он был связан с Нацией Ислама, и маофиози не хотели связываться с Нацией, потому что они никогда с таким не сталкивались. Это не стоило того. Их вовлеченность в бокс больше была связана с желанием быть большими шишками на спортивной сцене, чем с зарабатыванием денег".

"Например, есть много мультимиллиардеров, которые владеют бейсбольными, баскетбольными, футбольными командами, и это для них не основной бизнес, но это престижно. Ну и мафия в те времена имела связи с различными боксерами и организациями не обязательно ради денег, хотя деньги были важны. Это было потому, что это делало их большими шишками".

"Поэтому когда Нация Ислама подняла голову вместе с Али, им стало невыгодно продолжать контролировать бокс, потому что это стало слишком сложным и сумасшедшим".

"Постепенно спорт из контролируемого мафией превратился в спорт, от которого мафия предпочитала держаться подальше, потому что они не хотели с этим связываться".

"И когда я занялся боксом, после того как я ушел из офиса генерального прокурора США и начал представлять интересы Али, мафия держалась от меня подальше, потому что они все считали меня федеральным агентом под прикрытием. Они все боялись меня. Некоторые до сих пор так считают. Дон Кинг например".