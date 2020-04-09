Неизвестный застрелили бойца Bellator

Новости спорта:Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США.

Исаия Чапман, 30-летний американский боец, выступающий в Bellator в лёгком весе, был застрелен возле своего дома, сообщает журналист Дэвид Маккини в "Твиттере". Спустя некоторое время эту информацию подтвердил матч-мейкер Bellator Рич Чоу, выразив свои соболезнования семье спортсмена.

Как сообщает MMAJunkie, правоохранительные органы ответили на вызов о стрельбе в 21:40 по местному времени. Прибыв на место, они обнаружили на улице 30-летнего мужчину с огнестрельными ранениями. Мужчина был доставлен в местную больницу, где позже скончался. Личность нападавшего ещё не установлена, и он до сих пор находится на свободе.

Чапман был бойцом ММА в течение 10 лет. В 2010 году он провёл свой первый любительский бой, который выиграл. Исаия быстро стал профессионалом и дебютировал в 2012 году. Последний раз он выходил в октагон в 2019 году, уступив Патрику Миксу на Bellator 232. За карьеру в ММА на счету Чапмана 9 побед и 4 поражения. 5 из 9 побед были одержаны досрочно. В 2014 году на турнире WSOF 13 единогласным решением судей он уступил российскому бойцу Тимуру Валиеву.