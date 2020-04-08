Форвард Шахтера Мораес хочет вернуться в Сантос

Новости спорта:Жуниор Мораес тоскует по родине.

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес, находящийся в настоящий момент на карантине в Украине, пообщался в соцсетях с журналистами и болельщиками из Бразилии, сообщив, среди прочего, о желании вернуться на родину.

"Я хочу вернуться в "Сантос", я скучаю по игре в Бразилии", - заявил Мораес.

33-летний Жуниор Мораес перешел в "Шахтер" летом 2018 года. В декабре 2019-го форвард продлил контракт с "горняками" до 31 декабря 2021 года.

Возможно, такой нестандартный для европейских клубов в общем и "Шахтера" в частности срок соглашения объясняется желанием Мораеса в 2022 году вернуться в Бразилию и с начала принять участие в новом сезоне, которые в этой стране проходят в рамках одного календарного года.

Напомним, Жуниор Мораес является воспитанником "Сантоса". Бразилию форвард покинул в 2010 году, и с тех пор, помимо Украины, успел поиграть в Болгарии, Румынии и Китае.