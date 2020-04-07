Наставник Шахтера: Все потери мы оценим позже

Новости спорта:Пока неизвестно, когда завершится карантин.

Главный тренер футбольного клуба "Шахтер" (Донецьк) Луиш Каштру высказался о возможных сроках восстановления его футболистов после карантина, связанного с пандемией коронавируса.

В эфире программы "Футбол NEWS" на телеканале "Футбол 1" наставник "горняков" посетовал, что после такого перерыва восстанавливаться придется долго.

"Сейчас все в неидеальной форме. Мир переживает далеко не лучшие времена, мы все от этого страдаем. После перерыва придется долго восстанавливаться. Это новая для нас ситуация. Пока мы только пытаемся предвидеть, какой будет наша жизнь через неделю или месяц. Все потери мы оценим позже. Проанализируем и сделаем необходимый план подготовки к первому официальному матчу, когда бы он ни был", - сказал португальский тренер украинского клуба.

Напомним, "Шахтер" уверенно лидирует в чемпионате Украины, имея 59 очков после 23-х матчей. Подопечне Каштру на целых 13 пунктов опережают своих ближайших преследователей - луганскую "Зарю" и киевское "Динамо".