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Известный боксер пожертвует зарплату депутата пострадавшим от коронавируса

Известный боксер пожертвует зарплату депутата пострадавшим от коронавируса
13:41 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер DAZN_USA

Новости спорта:Эрик Моралес пожертвует свою трехмесячную зарплату депутата.

43-летний экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эрик Моралес пожертвует свою трехмесячную зарплату депутата на покупку продуктов для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса жителей его родного штата Байя Калифорния в Мексике.

В 2018 году Моралес был избран депутатом нижней палаты Конгресса Мексики от своего родного города Тихуана. Он стал уже вторым бывшим мексиканским боксером и действующим политиком, пожертвовавшим свою заплату на помощь своим соотечественникам, ранее об аналогичной инициативе объявил экс-чемпион мира в двух весовых категориях и депутат штата Сонора Орландо Салидо.

Моралес также рассказал о планах устроить благотворительный показательный поединок со своим старым соперником Марко Антонио Баррерой.

Ранее Хейни вернули чемпионский пояс в весе Ломаченко.

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Бокс, Новости бокса, Коронавирус, Эрик Моралес, Covid-2019.
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