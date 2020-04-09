Известный боксер пожертвует зарплату депутата пострадавшим от коронавируса

Новости спорта:Эрик Моралес пожертвует свою трехмесячную зарплату депутата.

43-летний экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эрик Моралес пожертвует свою трехмесячную зарплату депутата на покупку продуктов для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса жителей его родного штата Байя Калифорния в Мексике.

В 2018 году Моралес был избран депутатом нижней палаты Конгресса Мексики от своего родного города Тихуана. Он стал уже вторым бывшим мексиканским боксером и действующим политиком, пожертвовавшим свою заплату на помощь своим соотечественникам, ранее об аналогичной инициативе объявил экс-чемпион мира в двух весовых категориях и депутат штата Сонора Орландо Салидо.

Моралес также рассказал о планах устроить благотворительный показательный поединок со своим старым соперником Марко Антонио Баррерой.

Ранее Хейни вернули чемпионский пояс в весе Ломаченко.