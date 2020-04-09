Тренер Альвареса заговорил о победе нокаутом в 3-м бою Канело с Головкиным

Новости спорта:Эдди Рейносо прогнозирует победу своему подопечному в очередном противостоянии с GGG.

Тренер мексиканца Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО), обладающего титулом WBA в среднем весе Эдди Рейносо уверен в победе своего подопечного над чемпионом мира по версиям IBF и IBO в этом дивизионе Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

Наставник заявил, что если третий поединок боксеров состоится, то Канело завершит бой нокаутом.

"Если третий поединок с Головкиным состоится, то Альварес победит нокаутом, не сомневаюсь в этом.

Мы подойдем к этому бою так же, как и ко второму: с самого начала заставим его отступать. Но финал в этот раз будет другим. Теперь мы его нокаутируем. Мы обещаем болельщикам, что все случится именно так", - цитирует Рейносо Boxing Scene.

Отметим, что третий поединок Головкина с Альваресом запланирован на 12 сентября.