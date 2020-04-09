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Тренер Альвареса заговорил о победе нокаутом в 3-м бою Канело с Головкиным

Тренер Альвареса заговорил о победе нокаутом в 3-м бою Канело с Головкиным
14:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эдди Рейносо прогнозирует победу своему подопечному в очередном противостоянии с GGG.

Тренер мексиканца Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО), обладающего титулом WBA в среднем весе Эдди Рейносо уверен в победе своего подопечного над чемпионом мира по версиям IBF и IBO в этом дивизионе Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

Наставник заявил, что если третий поединок боксеров состоится, то Канело завершит бой нокаутом.

"Если третий поединок с Головкиным состоится, то Альварес победит нокаутом, не сомневаюсь в этом.

Мы подойдем к этому бою так же, как и ко второму: с самого начала заставим его отступать. Но финал в этот раз будет другим. Теперь мы его нокаутируем. Мы обещаем болельщикам, что все случится именно так", - цитирует Рейносо Boxing Scene.

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Отметим, что третий поединок Головкина с Альваресом запланирован на 12 сентября.

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Все по теме:

Бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости бокса, Эдди Рейносо.
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