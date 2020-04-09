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Тайсон Фьюри призвал оставаться дома

Тайсон Фьюри призвал оставаться дома
14:11 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тайсон Фьюри призвал относиться к пробел коронавируса серьезно и придерживаться правил карантина.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри напомнил, что коронавирус опасен не только для пожилых людей, но и для молодых. Боксер призвал всех оставаться дома, чтобы помочь бороться с болезнью.

"Коронавирус - это самая большая угроза, с которой сталкивалась эта страна на протяжении долгих лет. Наша лучшая защита против нее - сделать так, чтобы люди оставались дома. Это не просто угроза для пожилых и уязвимых людей. Вирус может задеть любого, несмотря на то, какими бы неуязвимыми мы себе не казались.

Поэтому, если вы хотите помочь мне бороться с коронавирусом, то, пожалуйста, оставайтесь дома. Это единственный способ остановить распространение вируса. Оберегайте нашу Национальную службу здравоохранения Великобритании и сохраните тысячи жизней в стране.

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Пожалуйста, прислушайтесь к этому совету и оставайтесь дома. Желаю всего самого лучшего, пусть хранит вас Бог. Вскоре увидимся", - цитирует Фьюри BoxingScene.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Карантин, Новости бокса, Коронавирус, Covid-2019.
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