Тайсон Фьюри призвал оставаться дома

Новости спорта:Тайсон Фьюри призвал относиться к пробел коронавируса серьезно и придерживаться правил карантина.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри напомнил, что коронавирус опасен не только для пожилых людей, но и для молодых. Боксер призвал всех оставаться дома, чтобы помочь бороться с болезнью.

"Коронавирус - это самая большая угроза, с которой сталкивалась эта страна на протяжении долгих лет. Наша лучшая защита против нее - сделать так, чтобы люди оставались дома. Это не просто угроза для пожилых и уязвимых людей. Вирус может задеть любого, несмотря на то, какими бы неуязвимыми мы себе не казались.

Поэтому, если вы хотите помочь мне бороться с коронавирусом, то, пожалуйста, оставайтесь дома. Это единственный способ остановить распространение вируса. Оберегайте нашу Национальную службу здравоохранения Великобритании и сохраните тысячи жизней в стране.

Пожалуйста, прислушайтесь к этому совету и оставайтесь дома. Желаю всего самого лучшего, пусть хранит вас Бог. Вскоре увидимся", - цитирует Фьюри BoxingScene.