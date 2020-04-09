Усик: С Мохаммедом Али интересно было бы побоксировать

Новости спорта:Александр Усик назвал желаемого соперника вне времени.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, с кем из боксеров хотел бы встретиться. Боксер назвал своего кумира Мохаммеда Али.

"С Мохаммедом Али интересно было бы побоксировать, сумасшедший чувак, конечно. Но не только из-за того, что он обогнал свое время в боксе и завоевал отношение к людям. Из-за его любви к людям", - отметил Усик в интервью YouTube-каналу ЭХО Киев.

Ранее Усик назвал желаемых соперников после поединка с Дереком Чисорой.

Напомним, что бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая, однако его перенесли из-за коронавируса предположительно на июль.