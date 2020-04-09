Джарелл Миллер заговорил о бое с Тайсоном Фьюри

Американский супертяжеловес Джарелл Миллер изъявил желание провести бой с чемпионом мира по версии WBC в хэвивейте Тайсоном Фьюри.
"Думаю, мой бой с Фьюри неизбежен. Полагаю, об этом уже говорили после его второй встречи с Уайлдером. Я определенно должен сразиться с Тайсоном".
"Даже когда Уайлдер владел чемпионским поясом, он не был чемпионом, а всего лишь поясницей. Уверен, я покажу в ринге намного больше, чем он".
Свой последний бой Миллер провел осенью 2018 года, победив румына Богдана Дину нокаутом в четвертом раунде.
В прошлом году американец должен был встретиться с Энтони Джошуа, однако их бой не состоялся из-за проваленного Миллером допинг-теста.
В бою с Джошуа Миллера заменил Энди Руис, впоследствии нокаутировавший британца, нанеся тому первое поражение в карьере.
В январе 31-летний Джарелл подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank.