Усик: Хочу, чтобы расцветал цветок - Украина

Новости спорта:Украинский супертяж Александр Усик считает, что не стоит переименовывать улицы в городах.

Бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик, который ныне выступает в хевивейте, прокомментировал декоммунизацию в Украине.

Боксер считает, что в этом процессе нет необходимости, а переименовывать улицы затратно.

"Мне кажется, декоммунизацию не надо проводить, ведь СССР уже нет. Во-первых, если мы хотим по-другому назвать улицы, то необходимо построить города и делать их там, а не переименовывать старые. Тем более, что это очень затратно, большинству людей такие проблемы не нужны сейчас. Им вообще без разницы, как называются улицы, главное – чтобы был хлебушек".

Усик полагает, что из-за этого народ Украины будет разделяться. Также Александр заявил, что ему все равно на происходящее за пределами его страны.

"Да не нужно переименовывать, не нужно. Ничего в этом не будет от того, что мы переименуем улицу. Ну не будет ничего. Мы разделим только народ. Пятерым нравится, пятерым – нет. Все.

Те, кто хотят проводить это, пусть сами возьмут мыло, веревку и повесятся, ведь они тоже из СССР. Пусть проведут декоммунизацию себя. Эти люди раньше сами в партиях состояли, а теперь рассказывают, как нужно делать. Это делают для того, чтобы разделить внутреннее состояние моей страны. Мне все равно, что там происходит в других государствах. Главное, чтобы здесь, внутри расцветал цветок – Украина.

Именно этого я желаю, а не орать: "Ты – москаль, а ты – Бандера". Я не разделяю нас на тех, кто за того и за того", - рассказал он в интервью.