Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке

Новости спорта:Украинский боксер Александр Усик не понимает, почему люди такие жестокие.

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) заступился за учительницу, которая ошиблась во время онлайн-урока для школьников.

"Моя замечательная супруга показала мне одно видео, где учитель вел онлайн-урок и ошибся. Просто ошибся, люди иногда ошибаются. Так бывает, это нормально. И на этого учителя напали люди, которые говорят: "Как же так можно? Как так можно ошибаться?.

Можно. И даже нужно ошибаться, для того, чтобы сделать то, что вы делаете, лучше. Тысячу раз можно ошибиться и один раз сделать правильно (вероятно, Александр хотел сказать наоборот - прим. ред.). Но многие видят только ошибку, а не выполненную работу", – сказал Усик

Та самая ошибка учительницы