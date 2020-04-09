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"Там я чужак": Усик объяснил, почему не переедет жить в США или Британию

"Там я чужак": Усик объяснил, почему не переедет жить в США или Британию
21:29 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Александр Усик рассказал, что за границей он чувствует себя чужаком.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, почему не переезжает жить в США или Великобританию, где часто проводит бои.

"Мне и здесь хорошо. Где родился, там и пригодился. Я там – чужак. Везде, куда я поеду – я чужак.

Допустим, приезжаю боксировать в Америку – я иммигрант. Да, они за меня болеют, да, они меня поддерживают и хлопают. Но они мне хлопают как приезжему, а не как своему резиденту.

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У меня в паспорте написано "украинец". Где я родился? В Украине", – сказал Усик.

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США, Великобритания, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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