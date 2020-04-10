"Никогда не подружимся": Бетербиев пролил свет на отношения с Биволом

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев не думает, что сможет когда-то подружиться со своим соотечественником Дмитрием Биволом, обладающим титулом WBA в той же категории.
Российский чемпион рассказал, как познакомился и в каких отношениях находится с Биволом.
"Мы в сборной пересекались. Хотя он помоложе меня. Его как спарринг-партнера брали на Олимпийские игры-2012 в Лондон. Для нас с Егором Мехонцевым. Так что по сборной помню его, да.
Общения не было, мы не дружили. Думаю, так и не подружимся.
У меня со всеми добрые отношения, со всеми спарринг-партнерами, вежливые, уважительные, но без дружбы", - сказал боксер в интервью Спорт-Экспресс.