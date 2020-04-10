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Украинский супертяж Сиренко: Я готов боксировать с кем угодно

Украинский супертяж Сиренко: Я готов боксировать с кем угодно
08:55 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский супертяж Владислав Сиренко рассказал о своей мотивации в боксе.

Перспективный украинский супертяж, чемпион EBP Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) в прямом эфире Instagram Guryev Time рассказал о том, как планируются его бои.

"Мое будущее решаем не только мы с тренером, но и вся наша большая команда – менеджер, промоутеры. Я готов боксировать с кем угодно и когда угодно.

Сейчас все рейтинги быстро меняются, поэтому те соперники, которых мы рассматривали до карантина, возможно, после него они будут неактуальны.

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Мы всегда ищем соперников, чтобы были с опытом, чтобы я мог с ними проходиться дистанцию и набираться умений и знаний".

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Бокс, Новости бокса, Владислав Сиренко.
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