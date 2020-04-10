Украинский супертяж Сиренко: Я готов боксировать с кем угодно

Новости спорта:Украинский супертяж Владислав Сиренко рассказал о своей мотивации в боксе.

Перспективный украинский супертяж, чемпион EBP Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) в прямом эфире Instagram Guryev Time рассказал о том, как планируются его бои.

"Мое будущее решаем не только мы с тренером, но и вся наша большая команда – менеджер, промоутеры. Я готов боксировать с кем угодно и когда угодно.

Сейчас все рейтинги быстро меняются, поэтому те соперники, которых мы рассматривали до карантина, возможно, после него они будут неактуальны.

Мы всегда ищем соперников, чтобы были с опытом, чтобы я мог с ними проходиться дистанцию и набираться умений и знаний".