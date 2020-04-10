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Президент WBC посетит Украину

Президент WBC посетит Украину
11:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер WBC

Новости спорта:Президент Всемирного боксерского совета в 2021 году посетит Украину.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в начале 2021 года прилетит в Украину.

Об этом глава одной из самых престижных боксерских организаций заявил во время прямого эфира в Instagram Luckypunchnet.

Напомним, что предыдущий раз Сулейман был в Киеве в октябре 2018 года, когда в столице Украины проводился rонгресс Всемирного боксерского совета, Он высоко оценил организацию столицей Украины боксерского форума, назвав конгресс лучшим в истории.

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"WBC после конгресса в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип, - отметил Селейман. - Для нас это честь, ведь Украина - будущее бокса. Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю этого вида спорта, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры".

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