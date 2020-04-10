Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
Баскетболист Михайлюк допустил получение гражданства США
Баскетболист Михайлюк допустил получение гражданства США
Евробаскет-2021 перенесен на год
Евробаскет-2021 перенесен на год

Президент WBC: Украина - будущее бокса

Президент WBC: Украина - будущее бокса
16:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Маурисио Сулейман отметил достижения именитых украинцев.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высоко оценил успехи украинских боксеров.

"Как вам известно, WBC провела Конгресс организации в Киеве. И во время этого мериприятия мы поместили фланг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина - будущее бокса.

Братья Кличко сильно повлияли на историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры", - заявил Сулейман во время прямого эфира в Instagram-аккаунте LuckyPunchNet.

Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке

Напомним, что 56-й Конгресс WBC прошел осенью 2018 года в Киеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Владимир Кличко, Бокс, Александр Гвоздик, WBC, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик, Маурисио Сулейман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке
02 Победительница юниорского Уимблдона снялась обнаженной (Фото)
03 Нери Кастильо назвал переход в Шахтер "самой большой ошибкой"
04 Основные изменения правил футбола (список)
05 "Никогда не подружимся": Бетербиев пролил свет на отношения с Биволом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь