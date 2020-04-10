Президент WBC: Украина - будущее бокса

Новости спорта:Маурисио Сулейман отметил достижения именитых украинцев.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высоко оценил успехи украинских боксеров.

"Как вам известно, WBC провела Конгресс организации в Киеве. И во время этого мериприятия мы поместили фланг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина - будущее бокса.

Братья Кличко сильно повлияли на историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры", - заявил Сулейман во время прямого эфира в Instagram-аккаунте LuckyPunchNet.

Напомним, что 56-й Конгресс WBC прошел осенью 2018 года в Киеве.