Президент WBC планирует визит в Украину

Новости спорта:Маурисио Сулейман в следующем году хочет посетить Украину.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в начале 2021 года прилетит в Украину.

Об этом глава одной из самых престижных боксерских организаций заявил во время прямого эфира в Instagram Luckypunchnet.

Напомним, что предыдущий раз Сулейман был в Киеве в октябре 2018 года, когда в столице Украины проводился Конгресс Всемирного боксерского совета. Он высоко оценил организацию столицей Украины боксерского форума, назвав конгресс лучшим в истории.

"WBC после конгресса в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип, - отметил Селейман. - Для нас это честь, ведь Украина - будущее бокса. Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю этого вида спорта, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры".