Президент WBC не исключает успешного возвращения Владимира Кличко на ринг

Новости спорта:Маурисио Сулейман не списывает со счетов Кличко-младшего.

Президент WBC Маурисио Сулейман не исключает возвращения в бокс Владимира Кличко:

"Владимир после завершения карьеры остается в отличной форме. Он точно может вернуться и сделать это успешно.

Однако я считаю, что ему нужно продолжать развивать свою жизнь вне ринга, ведь в ней он тоже очень успешен. Правда, сердце боксеров очень большое и не так легко забыть свою спортивную карьеру, поэтому посмотрим, что будет дальше.

Это будет его решение, но, несмотря на него, его имя уже вписано золотыми буквами в историю бокса".

Ранее Сулейман заявил, что Украина – это будущее бокса.