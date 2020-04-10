Тайсон назвал величайшего боксера в истории

Новости спорта:"Железный Майк" сравнил себя с Мухаммедом Али.

Именитый супертяжеловес Майк Тайсон поделился мнением о своей победе над Мухаммедом Али в виртуальном турнире WBSS.

"Я слышал об этих соревнованиях. Возможно, я и победил в виртуальном мире, но в реальном бою выиграл бы Али. Мухаммед - величайший боксер в истории", - приводит слова Тайсона TalkSPORT.

Напомним, что Али завершил карьеру в 1981 году, когда ему было 39 лет. Легендарный боксер провел 61 бой, одержав 56 побед. Тайсон провел за свою карьеру 58 боев (50 побед), повесив "перчатки на гвоздь" в 2005 году.

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