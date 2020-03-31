"Произошел несчастный случай": Майк Тайсон рассказал, почему избавился от своего тигра

Новости шоу бизнеса:Тигр американского боксера Майка Тайсона искалечил женщину.

Знаменитый американский боксер и по совместительству актер и продюсер Майк Тайсон признался, что был вынужден избавиться от своего любимого бенгальского тигра после того драматического инцидента, в результате которого серьезные увечья получила женщина.

По словам Тайсона, пострадавшая виновата сама, так как проникла на территорию его поместья и "пыталась поиграть с животным".

"Тигр не знал эту даму, так что произошел несчастный случай. Она перелезла через забор как раз туда, где был тигр", - поведал он.

Боксер отметил, что у судебного иска против него не было никаких шансов, так как незаконность проникновения была очевидна. Тем не менее, он проявил добрую волю и выплатил пострадавшей 250 тысяч долларов. Тайсон признал, что осознал всю опасность хищника именно после этого случая.

"Вы не можете себе представить, что они могут сделать с человеческой плотью. Лично я не представлял. Я был глуп тогда. Эти кошки не могут быть домашними животными", - добавил он.