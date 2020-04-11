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Глава WBC дал ценный совет Владимиру Кличко

Глава WBC дал ценный совет Владимиру Кличко
08:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Маурисио Сулейман поделился мнением о возможном возвращении украинца.

Президент Всемирного бокса совета (WBC) Маурисио Сулейман не исключает возвращения в бокс легендарного украинского супертяжа Владимира Кличко.

"Кличко завершил карьеру пару лет назад, но он все равно продолжает пребывать в замечательной физической форме. Я уверен, что Владимир может вернуться в бокс.

Но ему лучше продолжать развивать свою жизнь вне ринга, поскольку в ней он тоже очень успешен. У боксеров большое средство, им не так легко забыть свою спортивную карьеру. Решение должен принять Владимир, а не кто-то другой. Но что бы ни случилось, имя Кличко уже вписано золотыми буквами в историю бокса", - заявил Сулейман во время прямого эфира в Instagram LuckyPunchNet.

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Напомним, что Кличко завершил карьеру в 2017 году, проиграв в последнем бою Энтони Джошуа.

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Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Маурисио Сулейман.
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