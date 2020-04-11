Бивол оценил боксерские способности Бетербиева

Новости спорта:Дмитрий Бивол высказался о потенциальном поединке против Артура Бетербиева.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поговорил с известным промоутером Эдди Хирном в совместном эфире в Instagram.

Хирн вспомнил о поединке россиянина с обладателем титулов WBC и IBF Артуром Бетербиевым и предположил, что еще один их бой сейчас был бы интересен публике.

"Для меня один из лучших боев pound-for-pound в боксе - это твой поединок против Артура Бетербиева. Сейчас он объединенный чемпион, у вас есть история, вы знаете друг друга. Бетербиев - грозный панчер, увлекательный боец. Ты показываешь все - от техники до мощных ударов. Я считаю, что когда мы вернемся, то ваш поединок - это то, что нам нужно. Я бы хотел увидеть этот бой в этом году", - цитирует Хирна boxingnews24.com.

Бивол, отвечая на вопрос промоутера, согласился с тем, что бой интересен и назвал своего соотечественника одним из самых опасных в боксе.

"Да, конечно, это замечательный бой. Для нас с Бетербиевым это будет тяжелый поединок, потому как мы немного знаем друг друга. Артур - один из самых опасных бойцов в мире. У него есть мощь. Он действительно сильный, владеет двумя поясами. Наш бой того стоит", - отметил Бивол.