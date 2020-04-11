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Мейвезер сразится с Брюсом Ли

Мейвезер сразится с Брюсом Ли
11:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Боксер примет участие в проекте Pulse Evolution.

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер станет одним из участников проекта Pulse Evolution, и выступит в качестве разработчиков компьютерной игры.

По информации Mundo Deportivo, суть проекта состоит в том, чтобы проводить виртуальные бои между боксерами и бойцами на виртуальном ринге.

В планы разработчиков входят поединки с участием Мейвезера, Майка Тайсона, Мухаммеда Али, Шугара Рэй Леонарда и Брюса Ли.

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К слову, Майк Тайсон померится силами с Мухаммедом Али, а соперниками Мейвезера станут Брюс Ли и Шугар Рэй Леонард.

Компания Facebank планирует детально разработать внешность и поведение боксеров на ринге.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Брюс Ли, Новости футбола, Новости бокса.
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