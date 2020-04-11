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Гассиев озвучил свои цели в хэвивейте

Гассиев озвучил свои цели в хэвивейте
13:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Экс-чемпион мира в крузервейте сообщил,когда когда выйдет на ринг.

Экс-чемпион мира в крузервейте, россиянин Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) сообщил, когда выйдет на ринг, а также озвучил свою цель, которую хочет достичь в супертяжелой весовой категории.

"Почему сорвался бой против Форреста? Не было хороших спарринг-партнеров, а предлагали слабых оппонентов. Я не смог бы хорошо подготовиться, чтобы выйти на бой. Сейчас настраивался на май, и тут из-за этой пандемии отменялись или переносились все соревнования.

Злой рок какой-то. Как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате, и уже будет бой. Моя основная цель – стать чемпионом в тяжелом весе хотя бы по одной из версий".

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Напомним, что в последний раз Гассиев боксировал в июле 2018 года, когда уступил решением судей украинцу Александру Усику.

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Бокс, Новости бокса, Мурат Гассиев.
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